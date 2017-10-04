Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2017, 05:58 — ИА Регнум. На Камчатке до конца 2018 года восстановили права студентов на льготные проездные билеты. Принятое депутатами 29 августа решение было отменено на первой сессии думы Петропавловска-Камчатского нового созыва в среду, 4 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмену льготных проездных билетов для некоторых категорий студентов было решено приостановить до 1 января 2018 года. До тех пор рабочая группа, в которую войдут, в том числе студенты и представители родительских комитетов, должна будет разработать единый подход, определяющий категории студентов, на которые будет распространяться действие льготы.

Продажа льготных билетов для всех категорий студентов начнётся 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Думы Петропавловска-Камчатского отменили для большей части студентов льготный проездной. Право покупать билет за 500 рублей сохранили лишь для нескольких категорий учащихся, другие студенты вынуждены покупать проездной за 1 005 рублей.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин потребовал вернуть льготный проездной для всех студентов.