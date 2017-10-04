Москва, 4 октября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Первенство по экспорту пшеницы в мире намерена вернуть Россия в 2017 году, 4 октября заявил российский министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью газете «Известия».

Зерно

Комментируя рост производства зерна по сравнению с 2016 годом, Ткачев перечислил сыгравшие свою роль факторы: беспрецедентная поддержка государства и применение современных технологий производства.

«В этом сезоне планируем собрать 128 млн т зерна и надеемся, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Ткачев сказал, что в этом году установленный Советским Союзом рекорд урожая зерна 1978 года будет побит Россией.

На сегодняшний день убрано 85% посевных площадей и намолочено почти 122 млн т зерновых в бункерном весе. В 1978 году было собрано 127 млн т зерна.

Согласно прогнозу министра, к 2030 году в России может быть собрано 150 млн тонн зерна, и тогда экспорт превысит 70 млн тонн в год.