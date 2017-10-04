Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 4 октября, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 34 человека — окончательную цифру озвучил губернатор острова Рикардо Росселло, передает Associated Press.

Константин Айвазовский. От штиля к урагану. 1892

Губернатор, выступая на пресс-конференции после визита в Пуэрто-Рико президента США Дональда Трампа, заявил, что уточненное число погибших от урагана было увеличено с 18 до 34 человек.

Кроме того, подсчитан приблизительный размер материального ущерба зданиям и инфраструктуре острова — он составляет $90 млрд.

Напомним, 19 сентября на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». Разрушения от урагана на острове являются самыми серьезными за последние 85 лет.

Соединенные штаты послали в Пуэрто-Рико, являющиеся ассоциированной с ними территорией, военный флот и несколько тысяч военных. 3 октября остров посетил президент США Дональд Трамп.