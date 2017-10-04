Москва, 4 октября, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Сокращение в два раза числа записей в Едином реестре запрещенных сайтов планируется Роскомнадзором в ноябре 2017 года, 4 октября со ссылкой на главу управления контроля и надзора в сфере связи ведомства Дениса Пальцина пишет газета «Известия».

Блокировка сайтов

Пальцин пояснил, что будут удалены дублирующие записи, когда один и тот же ресурс был заблокирован по решению разных госорганов. Если этого не сделать, может оказаться, что реестр достигнет предельного объема, и добавлять к нему новые записи станет невозможным.

Предельное значение составляет примерно 1 млн записей. Пальцин уточнил следующее:

«По мнению операторов связи, после внесения 200−300 тысяч сайтов реестр забьется. Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей».

Отметим, с 1 ноября 2017 года Роскомнадзор будет самостоятельно определять способы блокировок сайтов, чтобы провести чистку реестра запрещенных ресурсов. Об этом сообщил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.