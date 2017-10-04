Вашингтон, 4 октября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Доказательством незаконного вторжения американских властей в российское Генеральное консульство в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) опубликовало посольство РФ в Вашингтоне в Twitter.

Страница Посольства РФ в Twitter Американцы вторгаются в российское генконсульство в Сан-Франциско

Комментируя заявление Нойерт, официального представителя Государственного департамента США, о том, что никакого взлома не было, пресс-служба российского ведомства разместила твит следующего содержания:

«Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто пройдите дальше и посмотрите».

Напомним, 2 октября пресс-служба российского МИД сообщила о захвате американскими властями здания Генконсульства РФ в Сан-Франциско. Все помещения заняты сотрудниками американских спецслужб.

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В ответ на это Нойерт заявила, что взлома замков не было. Просто 1 октября закончилось время проживания на территории этих зданий российских дипломатов и их семей.