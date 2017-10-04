Гавана, 4 октября, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Высылка из США 15 кубинских дипломатов «в ответ на акустическую атаку» против американцев является поспешным и безответственным поступком, со ссылкой на официального представителя Кубы сообщает The Associated Press.

Bjen78 Здание посольства США в Гаване

«Официальный представитель Кубы заявил, что ответ США на таинственные нападки на дипломатов является безответственным и поспешным — после того, как США выдворили 15 кубинцев», — говорится в сообщении.

Напомним, США оказались в центре очередного дипломатического скандала — на этот раз с Кубой. Поводом послужила так называемая акустическая атака, повредившая здоровью американских дипломатов на Кубе.

Информация о том, когда, каким образом и кем она была проведена, пока не раскрыта.

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2 октября стало известно, что Вашингтон готовит обращение к Гаване о сокращении числа сотрудников ее посольства на 60%. Ранее США сообщили о сокращении своего диппредставительства на Кубе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября американский Государственный департамент подтвердил, что из страны будут высланы 15 кубинских дипломатов.