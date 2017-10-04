Благовещенск, 4 октября, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях Амурской области, однако по некоторым территориям, куда тепло пришло с опозданием, губернатор Александр Козлов поручил провести прокурорские проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отопление

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Несвоевременное начало отопительного сезона было допущено в Бурейском и Зейском районах. Так, с опозданием из-за замены дымовой трубы запустили котельные в селе Малиновка. В посёлке Октябрьский произошёл прорыв на теплотрассе.

«Хуже не может произойти ситуации, когда глава населённого пункта не информирует о сбоях на коммунальных объектах. По каждому подобному факту будет проведена прокурорская проверка», — сообщил Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Амурской области стартовал 10 сентября. Первыми к теплу были подключены Тында, а также Селемджинский, Тындинский и Сковородинский районы. Частично отопление 10−15 сентября пришло в Зейский район.