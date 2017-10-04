Москва, 4 октября, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Деятельность в Сирии так называемой антитеррористической коалиции во главе с США сопровождается смертельно опасными провокациями по отношению к российским военнослужащим, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью межарабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

Комментируя действия коалиции, Лавров отметил, что по этому поводу есть немало вопросов. Российский министр пояснил:

«То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации».

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29 сентября заместитель министра иностранных дел России по антитеррористическому сотрудничеству Олег Сыромолотов заявил, что американская стратегия по борьбе с террористами группировки «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) абсолютно несостоятельна.

Дипломат подчеркнул, что террористы получили возможность пробить оборону Сирийской Арабской армии «благодаря» многочасовому обстрелу позиций армии Дамаска американской коалицией.

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Напомним, в СМИ периодически появляются сообщения о том, что возглавляемая США коалиция наносит удары по войскам Дамаска, зачастую сопровождающиеся гибелью мирных сирийцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября 12 мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) погибли в результате воздушных ударов коалиции.