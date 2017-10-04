Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Власти Камчатки предложили инвесторам из Исландии сотрудничество в сфере рыбопромышленного комплекса и судоремонта. Прибывшую на российский полуостров иностранную делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, в регионе активно развивается рыбопромышленный комплекс, в том числе речь идёт о приросте инвестиций в береговую переработку. Ещё один интересный аспект — судоремонт и обслуживание судов.

«В советский период у нас создавалась база для осуществления ремонта как судов гражданского и рыбодобывающего флота, так и военных кораблей. Сегодня эта база нуждается в существенном обновлении и модернизации с тем, чтобы отвечать всем современным требованиям», — прокомментировал глава полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ Владимира Путина, по стране должны строиться специализированные морские терминалы, которые были бы оснащены самыми передовыми технологиями. На Дальнем Востоке всего три специализированных портовых комплекса: «Дальтрансуголь» в Хабаровском край, а также «Восточный» и «Торговый порт Посьет» в Приморском крае.