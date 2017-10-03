Женева, Швейцария, 4 октября, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Одной из сил, внесенных в черный список проекта доклада ООН о детях в вооруженных конфликтах, является Саудовская Аравия, передает Reuters.

Al Jazeera English Саудовские силовики

Журналисты агентства ознакомились с текстом доклада.

«В Йемене действия коалиции объективно привели к большому числу убийств и ранений детей. 683 пострадавших ребенка были приписаны этой стороне в результате того, что (возглавляемая Саудовской Аравией «правительственная коалиция» — прим. ИА REGNUM ) ответственна за 38 проверенных инцидентов, включая нападения на школы и больницы в течение 2016 года», — говорится в проекте доклада.

Впрочем, противники Саудовской Аравии в Йемене, Революционный совет, возглавляемый хуситами, также внесены в предполагаемый черный список доклада ООН о детях в вооруженных конфликтах.

Проект доклада должен быть одобрен Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и планируется к рассмотрению Советом Безопасности 31 октября.

Доклад ООН «Дети и вооруженные конфликты» обновляется ежегодно. В 2016 году «правительственная коалиция» Саудовской Аравии также была названа «стороной, совершающей акты убийства детей и нанесения им увечий», и «стороной, совершающей нападения на школы и больницы».