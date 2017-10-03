Москва, 3 марта, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Анализы на коронавирус у всех госпитализированных в Москве после контактов с заболевшим мужчиной показали отрицательный результат. Об этом сообщила 2 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первые пробы также отрицательные», — сказала заместитель мэры.

Вместе с тем Ракова отметила, что однозначные заключения могут быть сделаны только по результатам комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, накануне стало известно о первом подтверждённом случае заражения новым коронавирусом в Москве. Диагноз подтвердился у жителя столицы, прилетевшего из Италии.

После этого, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, были госпитализированы 24 человека, имевших контакты с заболевшим, ещё 83 человека были помещены на карантин.