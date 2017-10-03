Каракас, 4 октября, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Визит венесуэльского президента Николаса Мадуро в Россию начался, сообщил МИД Венесуэлы в Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Президент Николас Мадуро прибывает в Москву, чтобы присутствовать на форуме «Российская энергетическая неделя», — сообщается на официальной странице ведомства.

Уточняется, что визит главы Боливарианской Республики связан с посещением форума «Российская энергетическая неделя». В Москве состоятся переговоры Мадуро с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, форум «Российская энергетическая неделя» открылся 3 октября и продлится до 7 октября включительно.

Венесуэла является страной с самым большим запасом нефти. Тем не менее экономика страны переживает тяжелые времена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября российский министр финансов Антон Силуанов предположил, что реструктуризация долга Венесуэлы перед Россией может произойти до конца года.