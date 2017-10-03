Владивосток, 4 октября, 2017, 02:31 — ИА Регнум. В Приморском крае выдан первый дальневосточный гектар, расположенный в границах охотничьих угодий. Его обладателем стал Иван Таркин, дозвонившийся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Земля

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Договор на земельный участок, расположенный в 45 километрах от Владивостока, между сёлами Раздольное и Оленевод, Иван Таркин получил 3 октября. После того как на дальневосточном гектаре появится дом, приморец планирует обзавестись собственным хозяйством.

По словам и.о. директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Александра Подольского, из-за нахождения земельных участков в границах охотничьих угодий на территории Приморья было приостановлено около 6 тыс. заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в июне 2017 года. Приморец Иван Таркин дозвонился до главы государства и пожаловался ему, что с февраля не может получить дальневосточный гектар. Путин тогда констатировал, что сильней всего реализация программы буксует именно в Приморском крае.