Лондон, 4 октября, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал, что нужно сделать муниципалитету ливийского города Сирт, чтобы привлечь британских инвесторов и превратить город в «новый Дубай», передает Reuters.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Выступая перед членами правящей Консервативной партии, Джонсон заявил, что для экономического благополучия и привлечения инвесторов Сирту нужно сделать одно:

«Есть блестящие идеи, как превратить Сирт… в новый Дубай. Единственное, что им нужно сделать, — это убрать мертвые тела с улиц, и мы будем там», — заявил Джонсон.

Сорвав аплодисменты своих сторонников, Джонсон перешел к следующим вопросам, которые уже не касались Ливии и ее будущего.

Напомним, до 2011 года Ливия под руководством многолетнего лидера Муаммара Каддафи являлась одной из самых богатых и благополучных стран всей Африки.

В 2011 году в стране началась гражданская война, в ходе которой «повстанцы» были поддержаны военной силой США и их европейских союзников. Муаммар Каддафи был убит. Ливия погрузилась в хаос и до сих пор остается разделенной страной.

Согласно многим источникам, убийство Каддафи в 2011 году было осуществлено при непосредственном участии британского спецназа.