Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 4 октября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшими от урагана «Мария», прошла в необычном формате: глава США бросил в толпу несколько рулонов бумажных полотенец, передает АВС News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент Трамп бросает рулоны бумажных полотенец в толпу в Пуэрто-Рико на фоне посещений пострадавших от урагана «Мария», — говорится в сообщении.

Люди, пришедшие на встречу с американским президентом, подхватили брошенные им рулоны. Многие из тех, кто стоял рядом близко к Трампу, пожали ему руки.

Напомним, тропический циклон 5-й категории «Мария» 16 сентября 2017 года развился из тропической волны. Он нанес большой ущерб жителям Доминики, Гваделупы, Мартиники и Санта-Круса.

«Мария» вызвала сильные наводнения и разрушения. Так, Пуэрто-Рико лишилось электроснабжения: без электричества осталось 3,4 млн жителей. По словам Рикардо Роселло, губернатора Пуэрто-Рико, на восстановление инфраструктуры потребуется не один месяц.

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Трамп 21 сентября обещал посетить Пуэрто-Рико. Свое намерение он осуществил 3 октября.