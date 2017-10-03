Москва, 4 октября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. США всегда воспринимали Россию и Советский Союз в качестве основного противника, какая бы политика не проводилась. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.

Usinfo.state.gov Рональд Рейган и Михаил Горбачев

Читайте также: Между Россией и США существует экзистенциальная несовместимость

«Я вспоминаю народную мудрость: и в шапке дурак, и без шапки дурак. Безотносительно какую бы политику не проводила Россия или Советский Союз, всегда США воспринимали нашу страну в качестве основного противника», — заявил эксперт.

«В марте 1990 года, в тот период, когда мы только что не отжимались перед Западом, шли на любые условия, Советом национальной безопасности США был утверждён план действий в отношении Советского Союза, где чёрным по белому было написано, что СССР по-прежнему является основной угрозой национальной безопасности США, — напомнил Хинштейн. — При том, что на тот период времени ни советское руководство, ни большинство населения страны и не думало о каком-то восстановлении утраченной национальной гордости, каких-либо попытках разговаривать с позиции равных, мы разговаривали тогда с позиции полусогнутых, и, тем не менее, таковыми оставались».

Как сообщало ИА REGNUM, газета Politico собрала группу из десяти экспертов из США и Европы, специализирующихся в области безопасности. Они пришли к единому мнению, что Россия является для Запада геополитической угрозой номер один. Эксперты также обозначили семь политических решений для защиты Запада.