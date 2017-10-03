КНДР обвиняет США в развертывании ядерного оружия в Южной Корее
Нью-Йорк, США, 4 октября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Представитель КНДР в ООН Йа Сонг Нам обратился к Генеральной Ассамблее с протестом в отношении действий США в отношении его страны, передает Associated Press.
По словам представителя Северной Кореи, Соединенные штаты намерены приступить к развертыванию ядерного оружия на Корейском полуострове. Кроме того, США фактически добиваются мировой «экономической блокады» КНДР.
«США используют беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж, экономические санкции и блокаду, чтобы отрицать наши права на существование и развитие», — заявил Йа Сонг Нам.
Однако, по словам представителя КНДР, действия США приведут «только к большей бдительности и мужеству» корейского народа.
Йа Сонг Нам также охарактеризовал существующие против Северной Кореи санкции ООН как «безумную попытку Америки полностью блокировать нашу мирную экономику».
Напомним, Северная Корея находится под экономическими санкциями ООН с 2006 года, которые регулярно продляются и ужесточаются — чаще всего по инициативе США и их союзников и в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания КНДР.
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН 19 сентября озвучил угрозу «полного уничтожения» КНДР.