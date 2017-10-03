Барселона, Испания, 4 октября, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Объявление независимости Каталонии от Испании будет сделано в конце этой или в начале следующей недели, заявил глава региона Карлес Пучдемон в интервью ВВС.

Premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

«Правительство Каталонии объявит о независимости в конце этой недели или в начале следующей», — говорится в заявлении.

Напомним, на референдуме о независимости Каталонии 1 октября 2017 года за выход из состава Испании проголосовали 90% граждан, десять процентов каталонцев высказались против.

Отметим, что сравнительно низкая явка (42%) связана с тем, что испанские власти препятствовали волеизъявлению каталонцев, рассматривая действия Барселоны как сепаратизм. Так, 1 октября полиция закрыла более тысячи избирательных участков перед референдумом.

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В день референдума во время стычек с полицией пострадали несколько сот каталонцев и несколько десятков правоохранителей.

Комментируя происходящие в Испании события, российский президент Владимир Путин заявил, что в России очень переживают за Испанию, но проблема с Каталонией является «внутренним делом» королевства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября в ходе обращения к нации испанский король Фелипе VI высказался за сохранение целостности Испании.