Москва, 4 октября, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не могут жить, когда на Земле есть Россия, — никогда никакой дружбы не будет. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Дядя Сэм

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«Здравомыслящим людям известно, что между Россией, под любым названием, и США существует экзистенциальная несовместимость. США не могут жить, когда на планете Земля есть Россия, им это мешает, поэтому никогда никакой дружбы не будет», — обозначил политолог.

«Более того, Путина как раз упрекают многие за то, что он продолжает называть западников и американцев партнёрами, нашими друзьями, несмотря на всё то, что происходит, — добавил Виталий Третьяков. — Ни разу Путин, в чём бы его не обличали, не говорил, чтобы во Франции был такой премьер или такой президент в США. Я бы на его месте, может быть, и сказал бы иногда, но он этого ни разу не говорил. А тут мы представляем угрозу».

Отметим, что газета Politico собрала группу из десяти экспертов из США и Европы, специализирующихся в области безопасности. Они пришли к единому мнению, что Россия является для Запада геополитической угрозой номер один. Эксперты также обозначили семь политических решений для защиты Запада.