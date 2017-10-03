Чжоушань, Китай, 4 октября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Строительство самой высокой в мире мачты электропитания началось недавно в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 3 октября агентство «Синьхуа».

Мачта электропитания

Проведением линии электропередач занимается китайская государственная компания State Grid Zhejiang Electric Power Company. Мачта по проекту будет достигать впечатляющих 380 метро в высоту в четыре раза превосходя по высоте лондонский Биг-Бен.

Через новую мачту будут протянуты линии электропередач между островами Цзиньтан и Цэцзы, находящихся близ города Чжоушань, расстояние между которыми составляет 2,65 км.

Высота новой мачты побьет мировой рекорд, который также принадлежит Китаю. Дамаошаньская мачта, достигающая в высоту 370 метров также построена в Чжоушани.

Новая мачта станет частью проекта новой высоковольтной линии электроснабжения, которая будет прокинута между городами Чжоушань и Нинбо.

Ожидается. Что проект будет завершен к 2018 году и введен в эксплуатацию уже в 2019 году.

Напомним, что самая высокогорная в мире линия электропередач также будет построена к середине 2018 году в китайском Тибете. Общая длина линии будет достигать 4,5 км.