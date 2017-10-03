Пекин, 4 октября, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Пекин планирует восстановить и добавить 11 тыс. гектаров водно-болотных угодий к 2020 году, сообщает 3 октября агентство «Синьхуа».

Водоём

К 2020 году, как сообщают власти города, 60% всех водно-болотных угодий, как ожидается подпадут под программу защиты Пекинского муниципального бюро озеленения.

Из 51,4 тыс. гектаров водно-болотных угодий китайской столицы, всего 23,8 тыс. являются естественными. В 2016 году Пекин умножил их площади на 2,28 тыс. гектар после проведения лесонасаждения в равнинных районах города и выполнения мер по восстановлению экосистемы в долинах некоторых местных рек.

В настоящий момент в Пекине существует шесть природных водно-болотных угодий и десять парков, покрывающих площадь более 20 тыс. гектаров.

В последние годы власти Пекина начали уделять больше внимания защите экологии города, вследствие чего были приняты различного рода меры по очистке воздуха, а также борьбы с опустыниванием местности. Меры по озеленению должны привести к существенному улучшению экологических условий города.

Ранее власти города Тайюань — столицы провинции Шаньси запретили сжигание и транспортировку угля кроме того, что предназначен для сталелитейного производства и отопления, что предполагает снижение его использования на 90%. Это должно существенно улучшить экологическую ситуацию города.