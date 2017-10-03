Москва, 4 октября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимир Васильев — опытный и взвешенный политик, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Владимиром Васильевым

«Знаю Владимира Васильева, назначенного врио в Дагестане, по совместной работе в Госдуме. Взвешенный, вдумчивый, опытный политик. Желаю успеха», — написал Пушков.

Напомним, 3 октября Васильев назначен врио главы Дагестана. До сих пор республику возглавлял Рамазан Абдулатипов, отправленный в отставку.

Отметим, что Васильев был вице-спикером Госдумы шестого созыва («Единая Россия»), возглавлял комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин во время встречи с Васильевым в Кремле заявил: «Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня».

Васильев отметил, что ему уже приходилось работать в Дагестане. По его словам, он будет опираться в региональной работе на местные кадры — «на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана».