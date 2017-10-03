Белград, 4 октября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Греция поддерживает стремление Македонии к членству в Европейском союзе, но только при условии следования Скопье «европейским принципам». Об этом заявил журналистам президент Греции Прокопиус Павлопулос в ходе своего двухдневного визита в Сербию.

Жан-Симон Бартелеми. Александр Македонский рассекает гордиев узел. 1767

«Когда государство хочет использовать название, которое фальсифицирует историю, это не созвучно европейским принципам. Неприемлемо, чтобы страна, заявляющая о желании войти в ЕС, оспаривала границы. Это демонстрирует их стремление к ирредентизму и подрывает их европейскую перспективу. Греция не может поддерживать это», — заявил Павлопулос.

То же самое, по его словам, относится и к Албании, которая «должна уважать европейские принципы, если хочет ступить в ЕС».

Тему евроинтеграции стран Западных Балкан президент Греции затронул на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем, которые проходили за закрытыми дверями.

«Мы хотим, чтобы страны Балканского полуострова находились в союзе и могли сформировать юго-восточное крыло Европы наряду с остальной частью ЕС», — заявил Павлопулос.

Сербия, по мнению греческого президента, может служить в этом смысле примером для других государств региона, так как «не отказалась от европейских принципов», и «для Греции — уже является частью Европы».

Напомним, спор между Македонией и Грецией относительно официального наименования бывшей югославской республики, который остаётся неурегулированным уже более четверти века, служит препятствием для вступления Македонии в Европейский союз и НАТО.

Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Между тем новый премьер-министр Македонии Зоран Заев, пришедший к власти при активном содействии Запада после длительного политического кризиса в стране, завил о готовности ради евроатлантической интеграции пойти на смену наименования страны.

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