Рим, 4 октября, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Решение отказаться от тренерских курсов для получения лицензии Б от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял бывший капитан ФК «Рома» (Италия) Франческо Тотти, сообщает Football Italia.

Дмитрий Голубович Франческо Тотти

Как уточнили в Ассоциации тренеров Италии, футболист обосновал свое решение невозможностью посещать занятия на регулярной основе.

«Хотя мы и разочарованы его решением, надеемся увидеть его на обучении в будущем», — отметили в итальянской организации.

Напомним, Тотти прекратил тренерскую работу в «Роме» в конце минувшего сезона. О своем решении он сообщил 29 мая 2017 года. Тотти не порвал отношения с клубом: сейчас он является директором «Ромы».