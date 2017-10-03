Кишинёв, 4 октября, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Молдавии в 2017 году на 3,5% и 3,6%-3,8% в последующие два года. Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе эксперт Всемирного банка Марчел Киструга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Молдавии

Он добавил, что факторами роста являются лучший урожай, роста частного потребления на фоне большего объема денежных переводов и увеличение заработной платы в частном и государственном секторах. «В налоговой сфере мы наблюдаем значительный рост как государственных доходов, так и расходов, в результате чего дефицит бюджета составляет 0,4% от ВВП. В области доходов мы заметили рост по всем компонентам. Мы настроены оптимистично и считаем, что будет иметь место положительное влияние этого сектора на экономический рост», — сказал Киструга.

Он отметил, что неопределенной остается перспектива предоставления внешней финансовой помощи, которая может уменьшиться, и в этом случае дефицит бюджета будет расти. Средний уровень инфляции останется в целевом коридоре в 5% плюс/минус 1,5 пункта.

Говоря о рисках эксперт ВБ сказал, что слабое правовое государство и различные частные интересы могут остановить процесс реформ. Многое также будет зависеть от итогов парламентских выборов, которые пройдут в 2018 году, и от ситуации в экономиках основных торговых партнеров Молдавии — Европейского союза и Содружества Независимых Государств.

Тем временем денежные переводы из-за рубежа в Молдавию растут увеличились на 9,3% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Нацбанка Молдавии, в январе-августе гастарбайтеры перевели на Молдавию более $760 млн., что на $65 млн. больше, чем за такой же период 2016 года. Доля трансфертов из стран СНГ составила около 38% (36% — из России), из стран ЕС — 33%, из других стран — 29%. Около 50% средств переводятся в долларах, около 39% — в евро и чуть более 10% — в рублях.

В Нацбанке отмечают, что денежные переводы из-за рубежа остаются важным источником бюджета домохозяйств. В среднем они составляют 17,7% от общих доходов.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечалось резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.

По итогам 2016 года объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа составил $1,079 млрд., что представляет собой самый низкий показатель за последние годы (на 4,5% меньше, чем в 2015 году). Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 году, когда молдавские гастарбайтеры перевели на родину $1,66 млрд.