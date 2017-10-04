Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Есть люди, которым словно бы мало одной жизни. Кипучая энергия заставляет их браться то за одно, то за другое, и почти во всем они добиваются пусть не всегда большого, но существенного и яркого результата. Их подхватывает то ветер странствий, то ураган политической борьбы. Огромная любознательность к окружающему миру и желание сделать этот мир лучше владеют ими до последних дней. Одним из таких людей был Александр Александрович Усов — натуралист, путешественник, детский писатель, революционер, изобретатель и мистик.

Национальная Электронная Детская Библиотека Чеглок Александр Александрович Болотный лунь / А. Чеглок.- 2-е изд.- Москва : Книгоиздательство «Задруга», 1918.- 15 с. http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27487

Александр Усов родился в 1871 году в городе Трубчевск Орловской губернии. В детстве и юности он учился играть на скрипке, мечтал стать композитором, но помешала болезнь. Пришлось пойти «по технической части», благо к технике и изобретательскому творчеству его душа лежала не меньше, чем к созданию музыки.

В 1905 году из-за слабого здоровья Александр Александрович переезжает на юг, в окрестности Сочи. Здесь его застает первая русская революция. Усов встречает ее с воодушевлением, возглавляет восстание местных рабочих и крестьян, входит в число руководителей Сочинской республики. Восстание было подавлено властями, но Усову удалось ускользнуть из-под носа у жандармов и вывезти все «крамольные» документы. Вскоре Усов покидает Россию.

Вынужденную эмиграцию он использует для того, чтобы повидать мир и людей. В 1908 году вместе с другом, замечательным художником-анималистом Василием Алексеевичем Ватагиным, Александр Александрович отправляется в кругосветное путешествие. Легче назвать те экзотические страны, где Усов не побывал. И в любой стране — будь то Индия или Австралия — он стремился познакомиться с местным животным миром и записать свои наблюдения. Результатом путешествия стала серия увлекательных детских книг, часть из которых вышла с иллюстрациями Ватагина.

Писать о природе для детей Усов начал еще в молодости. Первые его рассказы печатались в журнале «Детское чтение», в издательстве Сытина и Тихомирова вышли четыре его книги из серии «Родная природа». Он выбрал себе литературный псевдоним «Чеглок» — боевой характер этого маленького, но быстрого и смелого сокола ему импонировал. Щедрые на чудеса экзотические джунгли и саванны надолго обогатили писателя-натуралиста впечатлениями, которые он талантливо передавал юным читателям вместе со своим умением удивляться. Любовь писателя ко всему живому проявлялась и в том, что он принципиально не ел мяса.

Национальная Электронная Детская Библиотека Чеглок Александр Александрович Горе молодого Ндаро / А. Чеглок; — Москва : Земля и Фабрика, 1925.- 32 с http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27971

После революции Александр Александрович некоторое время жил в Москве, работая вместе с наркомом просвещения Луначарским, с которым подружился в эмиграции, затем поселился в Лазаревском, на берегу Черного моря. Там он занимался садоводством, придумывал самые разные устройства — от нового музыкального инструмента и пароварки до авиационного двигателя, — строил вместе с собратьями по основанной им теософской общине Храм Солнца, где все комнаты освещались солнечным светом при помощи хитроумной системы зеркал.

В 1936 году Усов был арестован из-за своих несвоевременных духовных поисков и сослан в Мурманскую область, в город Кировск. Осенью 1942 года Александр Александрович ушел из колонии ссыльных и пропал без вести. Это был человек, страстно любивший жизнь, и символично, что никто не увидел его мертвым…