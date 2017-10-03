Баку, 4 октября, 2017, 00:32 — ИА Регнум. В посольстве Украины в Армении отказались комментировать заявление главы МИД Украины Павла Климкина в Баку «об оккупации Нагорного Карабаха».

mfa.gov.az Главы МИД Украины и Азербайджана

В дипредставительстве Украины в Армении агентству АрмИнфо заявили, что не уполномочены комментировать подобного рода вопросы.

Согласно азербайджанскому агентству АПА, в ходе своего визита в Баку глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «в Украине оккупированы Донбасс и Крым, а в Азербайджане — Карабах».

Trend.az приводит другие слова главы МИД Украины, который на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым заявил, что Украина лучше всех понимает своих азербайджанских друзей, потому что нагорно-карабахский конфликт — это агрессия.

Пвло Климкин, согласно источнику подчеркнул, что Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана.