Астана, 4 октября, 2017, 00:08 — ИА Регнум. В Казахстане завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты местных органов власти (маслихатов) вместо выбывших. Об этом накануне, 4 октября, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Казахстане

Официально процедура выдвижения кандидатов в маслихаты вместо выбывших завершилась 29 сентября.

Согласно представленной информации, для участия в выборах депутатов маслихатов вместо выбывших было выдвинуто 368 человек, в том числе 106 — политическими партиями и 262 — в порядке самовыдвижения.

Уточняется, что в Северо-Казахстанской области выдвинуто 8 кандидатов, Южно-Казахстанской — 42, Актюбинской — 43, Павлодарской — 43, Атырауской — 18, Мангистауской — 22, Восточно-Казахстанской — 16, Кызылординской — 13, Жамбылской — 9, Костанайской — 36, Западно-Казахстанской — 26, Карагандинской — 25, Алматинской — 35, по городу Алма-Ата — 20 кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов маслихатов вместо выбывших состоятся 29 октября 2017 года. В ходе этих выборов планируется избрать 105 депутатов маслихатов, включая 22 депутатов областных, 19 — городских и 64 — районных маслихатов.