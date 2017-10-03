Баку, 4 октября, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Киев. Об этом 3 октября сообщил журналистам в Баку министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы МИД Украины, во время визита президента Турции планируется обсудить «несколько интересных идей», однако подробностей он раскрывать не стал.

Кроме этого, Климкин заявил о возможности создания трёхстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган посещал Украину в марте 2017 года. Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с турецким коллегой, в частности, призывал Анкару отказаться от проекта газопровода «Турецкий поток».

Обсуждалась также ситуация в Донбассе и возможность введения в регион миротворцев ООН. Эрдоган заявил, что Турция «предпринимает все меры для поддержания спокойствия в Черноморском регионе».

Читайте также:

Украина и Турция намерены запустить несколько оборонных проектов

Все ради американского СПГ: Украина просит США надавить на Турцию