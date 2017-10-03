Амман, 4 октября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Иордания поддерживает усилия правительства Ирака, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и территориальной целостности страны, заявил король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, 3 октября сообщает Anadolu.

Ирак

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Король Иордании провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

Король Абдалла подчеркнул, что Иордания полностью поддерживает усилия иракского правительства по противодействию терроризму и запуску политического процесса, направленного на сплочение всех групп иракского народа для обеспечения безопасности, стабильности и целостности Ирака.

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Напомним, ранее правительство Иордании заявило о своей обеспокоенности по поводу незаконного «одностороннего референдума», проведённого курдским регионом Ирака 25 сентября.

Министр информации Иордании Мохаммед аль-Момани заявил, что страна обеспокоена тем, что незаконный референдум может повлиять на «сплочённость иракского народа и территориальную целостность страны».