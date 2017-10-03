Мадрид, 3 октября, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Каталония останется в составе Испании исходя из принципов демократии, заявил 3 октября король Фелипе VI в ходе обращения к нации.

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По мнению монарха, в составе Испании, которая станет лучше, будет находиться и Каталония.

«Мы обязаны следовать демократическим принципам. Таким образом, в той Испании, которая по нашему желанию станет лучше, будет и Каталония», — заявил глава испанского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября король Фелипе VI обвинил организаторов референдума о независимости Каталонии в нарушении конституции страны.

Напомним, референдум о самоопределении Каталонии был проведен 1 октября. В нём приняли участие около 2,3 млн человек из 7,5 млн, населяющих регион. Свыше 90% голосовавших высказались за отделение Каталонии от Испании.