Вашингтон, 3 октября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Сотрудники американских спецслужб «не взламывали никаких замков» в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско, заявила на брифинге 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Американский флаг

По её словам, американскими властями было предоставлено дополнительное время на сбор вещей в связи с тем, что в некоторых зданиях консульства проживали члены семей российских дипломатов.

«Мы разрешили им жить в помещениях до 1 октября, потом их время вышло. Вот и всё, что произошло», — сказала представитель Госдепартамента.

Напомним, накануне пресс-служба МИД России сообщила, что власти США 2 октября осуществили полный захват здания Генерального консульства России в Сан-Франциско.

По данным ведомства, сотрудниками американских спецслужб были окончательно захвачены все помещения консульства, в том числе жилая часть его административного здания и отдельная резиденция генерального консула.

В микроблоге внешнеполитического ведомства России в Twitter также была опубликована видеозапись взлома дверей российского дипломатического объекта.

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