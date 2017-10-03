Каракас, 3 октября, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Официальный Каракас обвинил членов и руководство оппозиционной партии «Народная воля» в планировании и подготовке диверсий для дестабилизации общей обстановки в Венесуэле.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

С таким заявлением 3 октября выступил вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

По его словам, партия «Народная воля» напрямую связана с убийствами и преступниками».

Тарек Эль-Аиссами сообщил, что один из лидеров партии «Народная воля» Мануэль Бернардо Чакин уже арестован за подготовку ряда диверсий. В частности, он и его сообщники планировали оставить без электроэнергии муниципалитет Чакао.

Кроме того, Чакин поддерживал связь с находящимся под домашним арестом за подстрекательства к беспорядкам 2014 года руководителем «Народной воли» Леопольдо Лопесом.

Стоит отметить, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что «правая фашистская группа» оппозиции готовит диверсии для дестабилизации обстановки в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время планирует посетить Минск, где примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару.