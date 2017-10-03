Париж, 4 октября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Франция возглавит расследование причин взрыва двигателя пассажирского самолёта A380, принадлежащего авиакомпании Air France, 3 октября сообщает Reuters.

(сс) Laurent ERRERA Самолёт Airbus A380 авиакомпаии Air France

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Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) исследует возможные причины отказа двигателя Airbus А380.

Напомним, инцидент произошёл 30 сентября в небе над Гренландией. Airbus А380, следовавший из Парижа в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку в канадском аэропорту Гус Бэй.

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На борту самолёта находились 520 человек. Во время экстренной посадки никто не пострадал. На протяжении последних трёх дней между Францией, США и Канадой шли переговоры о том, кто должен возглавить расследование причин авиапроисшествия.