Мадрид, 3 октября, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Сейчас, пожалуй, вся Европа, равно как и весь мир, задается вопросом: как так вышло, что страна, чье экономическое и человеческое развитие и демократическая целостность настолько продвинулись за последние четыре десятилетия, погрязла в одном из самых ужасных территориальных и конституционных кризисов Европы?

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Ответ на этот непростой вопрос попытался дать сегодня, 3 октября, Виктор Лапуэнте Гине, профессор политических наук Университета Готенбурга в Швеции, колумнист испанского издания El País. И этот ответ не в экономике, и даже не в глубоких этнолингвистических разногласиях.

Проблема в идеях. По мнению Гине, корнем сегодняшних проблем для Испании являются два пагубных мифа. Первый, разделяемый каталонскими сепаратистами и мировой левой интеллигенцией, — о том, что испанское правительство исторически было крайне авторитарным и централизованным. Второй, распространенный среди испанских унионистов и сторонников правых идей, — о том, что «ястребы» справляются с подобными кризисами лучше, чем «голуби». И по мнению эксперта, ключ к решению сегодняшней проблемы в том, чтобы эти мифы развеять.

Образ испанского центрального правительства как угнетателя подогревал каталонское сепаратистское движение с самого начала, а с международной перспективы это и вовсе было объяснением почти любого конфликта происходящего в Каталонии. Однако история доказывает, что Испания никогда не была централизованным государством. Как раз ровно наоборот.

Профессор Гине отмечает, что Испания, с момента ее зарождения, была плюралистическим политическим образованием. Правители из маленьких христианских государств, несмотря на жесткую конкуренцию между собой, предоставляли большие свободы территориям, отвоеванным у арабов. Первым примером современного парламентаризма в истории западной Европы был Кортес де Леон в 1188. Испанские города и регионы всегда пользовались большими возможностями самоуправления, недоступными для многих других стран. Они даже могли накладывать «вето» на решения центрального правительства.

Испания — достаточно открытая страна, которой удалось успешно интегрировать миллионы иммигрантов и обойтись без ксенофобских настроений; это также одно из самых толерантных обществ мира по отношению к сексуальным меньшинствам.

И тем не менее, подчеркивает Гине, несмотря на этот триумф разнообразия, испанское правительство отреагировало на каталонский сепаратизм грубой и бестактной агрессией. В результате Мадрид оказался репрессивным и неэффективным одновременно. Премьер-министр Мариано Рахой мог бы позволить Каталонии провести референдум, который попросту никогда не был бы признан международным сообществом. Как он и сделал в 2014 году, когда сепаратисты провели референдум нелегально. Однако в этот раз Рахой решил не закрывать на это глаза.

С одной стороны, по мнению колумниста, решение кажется здравым. Если центральное правительство замешкается перед лицом сепаратистской угрозы, не говоря уже о том, что пойдет на уступки, это будет расценено как признак слабости. Но сейчас атмосфера уже эмоционально накалена. Послав тысячи полицейских закрывать избирательные участки, правительство создало возможность для насилия. Этому же способствуют и СМИ — фото истекающей кровью пожилой женщины, пытавшейся отдать свой голос, появившееся в воскресенье в Twitter, естественно, привело сепаратистов в ярость, а многих других испанцев и каталонцев, которые изначально были против референдума, заставило поменять свои взгляды.

Вдобавок ко всему, две важные характеристики еще больше усложняют проблему Каталонии. Первая — это само каталонское общество, которое настолько очевидно расколото, что независимая Каталония так же вероятна, как и исчезновение сепаратизма из политической повестки дня Испании. И вторая — это тот факт, что сепаратизм имеет более сильную поддержку в лице влиятельной каталонской верхушки среднего класса, чем среди малоимущих социальных групп населения, подчеркивает эксперт.

«Эти события будут иметь последствия для всей Европы. Запустят ли они «цепную реакцию» сепаратистских настроений по всей Европе — большой вопрос. Никакое другое сепаратистское движение, кроме разве что шотландского, не имеет такой общественной и организационной поддержки», — отмечает профессор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 1 октября, в референдуме об отделении Каталонии от Испании приняло участие почти 2,5 млн человек, несмотря на столкновения с полицией, и объявления незаконным этого референдума центральными властями Испании. Более 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии.