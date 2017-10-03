Рим, 3 октября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Гражданин России 27-ми лет был задержан полицией в Риме вечером в понедельник, 2 октября, за неавторизированную съемку с беспилотного летательного аппарата. Новость 3 октября сообщают местные СМИ. После просмотра карты памяти полицейские установили, что с дрона снимали купол собора Святого Петра, замок Сант-Анджело, а также площадь Кавур. Гражданина России после всех необходимых проверок отпустили на свободу до судебного процесса, сам беспилотный летательный аппарат и видеокамера были изъяты.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра

Это не единичный случай в столице Италии, спустя несколько часов, во вторник, 3 октября, по такой же причине был задержан турист из Малайзии, который решил осуществить видеосъёмку Колизея с воздуха также с помощью дрона. Агенты изъяли оборудование и составили протокол.

В столице Италии уровень террористической угрозы остается по-прежнему высоким. Полиция тщательно следит за исполнением закона, согласно которому осуществлять несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотных летательных аппаратов в городе запрещено. Нарушение данного закона может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет либо штрафа суммой до €516.