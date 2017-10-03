Тель-Авив, Израиль, 4 октября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад вышел победителем в гражданской войне, теперь с ним хотят сотрудничать вчерашние враги, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, 3 октября сообщает Agence France Presse.

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«Асад победил в битве… Вдруг все захотели сблизиться с Асадом… Я вижу длинную очередь из стран, которые аплодируют и заигрывают с Асадом. Это касается западных и умеренных мусульманских государств», — заявил Либерман.

Напомним, положение правительственных войск Сирии начало улучшаться в 2015 году, когда ВКС РФ, по приглашению властей САР, начали антитеррористическую операцию против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Израиль призывал Асада уйти в отставку. Власти Израиля обвинили Иран, поддерживающий Сирию, в поставке оружия ливанской шиитской группировке «Хезболла», которая выступила на стороне правительства САР.

ВВС Израиля наносили на территории Сирии удары по конвоям с оружием, предназначенным для «Хезболлы», также ударам подверглись и правительственные силы Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что в 2016 году Израиль совершил десятки ударов по конвоям с оружием для «Хезболлы».