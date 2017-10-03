Москва, 3 октября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 4 октября ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

Сообщается, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода может быть потенциально опасна.

Ожидается, что вместе с сильным ветром в столице пройдёт небольшой дождь.