Рим, 3 октября, 2017, 22:12 — ИА Регнум. На острове Лампедуза (Италия) во вторник, 3 октября, прошли памятные мероприятия, посвященные «Дню памяти жертв иммиграции». В 2013 году у берегов острова затонули лодки с мигрантами, трагедия стоила жизни 368 человек.

В четырехдневном мероприятии в рамках проекта «Европа начинается с Лампедузы» принимает участие председатель сената Италии Пьетро Грассао и министр образования Валерия Федели, а также около 200 студентов из Италии, Испании, Мальты, Австрии, Франции.

«Лампедуза — это место, где происходила история иммиграции. То, что здесь происходит — это прообраз того, что будет в остальной Европе, — цитирует информагентство ANSA слова председателя сената. — Лампедуза — модель для подражания».

«Нам нужно больше Европы в Лампедузе, феномен миграции нужно изучать в школах, — призвала в свою очередь министр образования. — Нам нужно научиться понимать всех тех, кто пытается избежать войн и очень опасных ситуаций, мы должны спасать жизни. Мы должны понять, какие жертвы они приносят, чтобы иммигрировать».

Во время речи министра к острову подошла лодка с семью тунисцами-беженцами на борту. В этот же день в порту Поццалло на Сицилии прибыл корабль ВМС с 140 беженцами на борту, а в ближайшие часы ожидается в Катании прибытие подразделения береговой охраны с 800 мигрантами и 3 погибшими, отправившимися из Ливии, как знак подтверждения того, что центрально-средиземноморский маршрут иммиграции вовсе не закрыт.

Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Только в 2017 году в Средиземном море погибли 2655 человек, из каждых 50 человек, пытающихся пересечь море и достичь берегов Европы, один погибает.

Национальный памятный день жертв иммиграции был введен в Италии законом 21 ст.1 от 1 апреля 2016 года, которая гласит, что 3 октября следует вспоминать всех тех, кто потерял свою жизнь в попытке иммигрировать в Италию, чтобы «избежать войн, гонений и нищеты».