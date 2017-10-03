Марсель, Франция, 3 октября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Французские полицейские задержали недалеко от Марселя двоих мужчин, перевозивших в автомобиле заряженный гранатомёт и автомат Калашникова с патронами, сообщает газета Le Figaro.

Vitaly V. Kuzmin Гранатомёт

По информации издания, вооруженных людей полицейские задержали в населённом пункте Пор-де-Бук после осмотра показавшегося подозрительным автомобиля.

Правоохранители выясняют отношение задержанных к террористическим группировкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих и убил двух девушек. Злоумышленник был застрелен сотрудниками полиции.

Ответственность за эту акцию взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее, 3 октября, в Париже задержали пятерых злоумышленников с самодельным взрывным устройством.