Москва, 3 октября, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Генпрокуратура в первом полугодии 2017 года отклонила 43% заявлений от контролирующих органов о согласовании внеплановых проверок бизнеса. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Захарова, передаёт RNS.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

По её словам, всего за полгода в органы прокуратуры поступило более 16 тысяч таких заявлений от контролирующих органов. В большинстве случаев причиной отказа становилось отсутствие, по мнению прокуратуры, оснований для проведения внеплановых проверок.

В ведомстве подчеркнули, что предмет внеплановой проверки должен быть строго ограничен доводами обращения, послужившими основанием для её проведения.

По данным Генпрокуратуры, наибольшее количество внеплановых проверок на сегодняшний день проводится органами Роспотребнадзора, МЧС, Роструда, МВД и Росреестра. Именно эти ведомства наиболее часто получают и отказы в согласовании от прокуратуры.

Отмечается, что при выявлении фактов превышения органами контроля своих полномочий в случае проведения внеплановых мероприятий по контролю, выходящих за рамки предмета проверки, сотрудниками прокуратуры принимаются меры реагирования.

Согласно данным Минэкономразвития, за период с января по июнь 2017 года контрольно-надзорные органы провели в общей сложности 458 тысяч внеплановых проверок предпринимателей.