Екатеринбург, 3 октября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут вводить пропускной режим. Под ограничения попадут 15 участков, в которых находятся 60 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

ЧМ-2018

Жителям этих домов предстоит получить аккредитацию, иначе они просто не смогут попасть домой. Владельцам автомашин предстоит получить транспортные пропуска. Примечательно, что предприятиям их выдавать не будут — сотрудникам предложат пользоваться общественным транспортом.

Чиновники обещают довести информацию о необходимости аккредитации до каждого жителя. К оповещениям подключат 19 управляющих компаний. Предстоит провести общие собрания собственников жилья и на каждом подъезде разместить пошаговые инструкции о том, как можно получить аккредитацию.

Работу планируется начать в феврале 2018 года. В марте будут собирать документы. А в мае жильцам снова напомнят о том, что нужно делать аккредитации.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в том числе и в Екатеринбурге. К этому событию Центральный стадион был капитально отреставрирован. Арена преобразилась до неузнаваемости.

Также к этому событию была приурочена реконструкция площади Коммунаров, планы которой появились ещё в середине нулевых годов. Впрочем, добиться из федерального бюджета денег на строительство второй ветки метро чиновникам не удалось.