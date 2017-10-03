Москва, 3 октября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Посадочную платформу межпланетной экспедиции «ЭкзоМарс-2020» российские ученые планируют укомплектовать диктофоном для фиксации звуков, характерных для поверхности Марса, заявил журналистам руководитель российского сегмента миссии ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Даниил Родионов.

NASA Марс

По словам Даниила Родионова, микрофон метеокомплекса запишет звуки марсианской поверхности. В будущем и видеосъемки и звукозапись будут опубликованы.

Кроме того, метеокомплекс измерит температуру и давление для построения модели атмосферы Марса.

Четыре RGB-камеры высокого разрешения позволят контролировать движение марсохода и сделать панорамные снимки красной планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, межпланетная экспедиция «ЭкзоМарс-2020» является вторым этапом российско-европейского проекта «ЭкзоМарс». Российская посадочная платформа и европейский марсоход прибудут на красную планету в марте 2021 года.