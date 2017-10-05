Санкт-Петербург, 5 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 22 сентября Керенский обратился к железнодорожникам с воззванием, где сообщает, что правительство принимает меры к улучшению положения железнодорожников, и объявляет, что

Демонстрация рабочих

«никаких колебаний, никаких потрясений правильной работы железных дорог Временное правительство допустить не может и не допустит… Я надеюсь, поэтому, что Временному правительству не придется принимать тех суровых мер, которые по закону полагаются за неисполнение во время войны распоряжений ж.-д. властей… Предлагаю немедленно… прекратить всякие призывы к железнодорожной забастовке…»

По учреждения почтово-телеграфного ведомства разослана циркулярная телеграмма Никитина следующего содержания:

«Не останавливаясь перед тяжкой опасностью для республики, не дожидаясь решения правительства, центральный железнодорожный комитет решил объявить на 24 сентября забастовку. Призыв к приостановлению железнодорожного движения есть наказуемое по закону преступление, равное измене Родине. Все граждане призываются на защиту Родины от нового удара, подобного корниловскому заговору. Предписываю задерживать все телеграммы явно преступного содержания и сообщать о них мне. Верю в вашу сознательность, стойкость и любовь к Родине».

В ответ на это распоряжение министра почт и телеграфов всероссийский союз ж.-д. служащих вошел в переговоры с всероссийским почтово-телеграфным союзом, который со своей стороны обещал полнейшую поддержку ж.-д. служащим. Исполком всероссийского союза почтово-телеграфных служащих распорядился, вопреки требованию министра, чтобы телеграфисты беспрепятственно пропускали все телеграммы ж.-д. комитета по линиям и в центральный союз в Москву.

ЦИК союза железнодорожников в ответе Никитину указывает на широкую поддержку стачки со стороны рабочих организаций и заявляет:

«Мы, представители главных железнодорожных комитетов южных, юго-восточных, северо-донецких и херсоно-ровенской дорог, объединенные согласованностью действий по проводимой стачечным комитетом забастовке, объявляем всем, кто имеет смелость бросать нам обвинение в измене Родине и революции: железнодорожники убили романовщину, железнодорожники убили корниловщину, организованные железнодорожники не сделали ни одного выпада, ни одного неорганизованного выступления до сих пор.

Когда через шесть месяцев им, голодным и оборванным, сделали вызов, бросили клевету в измене, они нашли в себе силы ответить организованной стачкой, наиболее безболезненной для населения, а клевету оставить на совести тех, кто ее бросил нам…

Не мы, граждане Керенский и Никитин, изменили Родине, а вы изменили своим идеалам, а Временное правительство — своим обещаниям, и теперь впредь нас не могут остановить никакие слова и никакие угрозы».

Железные дороги

Вечером Керенский передал представителям ЦК железнодорожников следующую записку:

«В ответ на наше заявление, обращенное ко мне 21 сентября, сообщаю, что в окончательной форме вопрос о возможных прибавках будет решен Временным правительством не позднее 26 сентября. И еще раз считаю долгом предварить, что организация ж.-д. забастовки во время войны является преступлением».

По получении этой записки члены ЦК после совещания, в первом часу ночи выехали в Москву в полном составе, оставив в Петрограде для связи два-три человека.

Керенским и президиумом Демократического совещания получена телеграмма из Баку:

«Конференция промыслово-заводских комиссий Бакинского района, военной секции Совета, всех ротных, батальонных, дружинных, корабельных, полковых комитетов, в присутствии Исполкома Совета, представителей социалистических партий и профессиональных союзов 21 сентября объявила себя стачечным комитетом, постановила выставленные, в согласии с комиссией рабочих, пункты считать ультимативными.

Неудовлетворительный ответ промышленников до часу дня 22 сентября неминуемо повлечет забастовку. Всю ответственность возлагаем на промышленников. 21 сентября вечером».

Днем открывается соединенное заседание Временного правительства, Московской группы, представителей Демократического совещания и членов ЦК кадетов. Керенский, упомянув, что настоящее совещание имеет своей задачей создание нового правительства, говорит:

«Задачи предпарламента таковы: во-первых, сохранение идеи единого источника власти, исходящей из революции 27 февраля.

Во-вторых, поддержание общенационального единства и признание Временного правительства носителем народного суверенитета.

В-третьих, признание, что организация власти и пополнение состава правительства принадлежит только Временному правительству».

Идея предпарламента — не новая. Временное правительство давно задавалось целью создать при себе постоянное совещание. Демократический Совет ни в коем случае не является парламентом, а потому и правительство не может быть формально перед ним ответственным.

После Керенского говорит Набоков:

«Мы все согласны с Керенским. Но между программой Керенского и программой революционной демократии — огромная разница».

Владимир Набоков

Во избежание недоразумений Набоков предлагает представителям демократии поставить точки над i и сказать, чего они желают. В ответ на этот вызов слово берет Церетели.

«По вопросу об источниках и происхождении власти у вас нет разногласий. Но в начале революции органы, создавшие власть, делились на цензовые и нецензовые. При кризисах требовалась санкция двух сторон, и нынешнее правительство является результатом такого соглашения…

Главное препятствие к соглашению между демократией и цензовыми элементами заключалось до сих пор во взаимном недоверии. Демократы подозревали цензовиков в нелюбви к революции, а цензовики подозревали демократов в недостаточной любви к государству и Родине. Это недоверие должно быть устранено».

Затем выступает Терещенко и, ввиду нападок на отсутствие активной международной политики, докладывает совещанию, что было сделано его предшественниками и им в этой области. При этом Терещенко резко протестует против предполагаемого обращения Демократического совещания к демократии всего мира. Тон этого обращения таков, что он ясно указывает на ухудшение международного положения России. Этот тон обиден для национального самолюбия. Далее Терещенко констатирует перелом в настроении страны. В апреле страшно было произнести слово «Родина», еще страшнее сказать «победа». Теперь мы имеем «национально настроенные» массы и повергнутое в отчаяние офицерство.

16 октября по новому стилю в Париже открывается международная конференция. Делегаты России не могут явиться туда только с громкими словами, они должны предъявить доказательство реальной силы.

Далее выступает Третьяков и заявляет, что Церетели не дал определенного ответа на вопрос Набокова, какова программа демократии. Для Керенского, по словам Третьякова, программа несущественна, а предпарламент имеет только совещательную роль и создается правительством.

Беркенгейм указывает, что не надо углублять разногласий. Буржуазия не должна упорствовать, ибо большевизм растет в стране, и она стоит перед реальной возможностью образования однородного министерства. Чтобы создать коалиционное министерство, необходимо отбросить формальности и пойти на уступки.

Гоц, наоборот, говорит, что нельзя прийти к соглашению, не договорившись по программе, а эта программа должна быть построена на основе декларации 14 августа.

Гвоздев утверждает, что никакие широкие программы до Учредительного собрания неосуществимы. «Мы должны думать не о программах, а о сохранении государства в борьбе с анархией». Гвоздев предлагает избрать комиссию и поручить ей выработать способы проведения в жизнь того, что насущно необходимо для спасения страны.

После речи Вердеревского, призывающего бросить спор об юридических тонкостях и опереться на широкие массы населения, берет слово Чхеидзе. Он заявляет, что ему тошно от слов, и он говорит лишь по необходимости. Международное положение таково, что вопрос о мире есть вопрос о существовании России. В оценке внутреннего положения правительство и правые согласны. Для них вопрос вполне решен, и на этом можно остановиться. Преемственность власти не надо колебать. Но Демократическое совещание не пыталось ее колебать. Программа нужна, и единственная программа, в одно время и демократическая, и общенациональная, — это программа 14 августа. Но никто не хочет и не должен сделаться фетишистом программы.

Дмитрий Вердеревский

После Чхеидзе опять говорит Керенский. От имени правительства он заявляет, что придает весьма важное значение Демократическому совещанию, но оно является частью населения и не может выражать мнения всей страны. О программе 14 августа ему споры непонятны: должно ли правительство руководствоваться целиком программой, объявленной Чхеидзе, или лишь отдельными ее пунктами.

Коновалов поясняет, что кадеты готовы присоединиться к большинству пунктов программы 14 августа, но не ко всем ее пунктам. Все, что говорит Керенский, — для них приемлемо. Основные задачи власти — борьба с разрухой, с анархическим бунтарством и поднятие боеспособности армии.

Терещенко говорит, что из 197 дней существования революционного правительства 56 дней ушло на кризисы. Что даст предпарламент? Много слов, но мало дела. Программу военного министра приветствовали, а на другой день выбрали большевистскую секцию. «Можно ли при таких условиях с полным доверием опереться на поддержку демократии?»

Прения затянулись до двух часа ночи. Затем был объявлен перерыв, во время которого состоялось совещание отдельных групп, участвующих в заседании.

По возобновлении заседания кадеты выступили с декларацией, в которой, наряду с признанием целесообразности представительного учреждения, указывается, что оно должно быть сконструировано правительством, которое должно установить его состав, его регламент и функции его. Новая власть должны быть независима и пользоваться своими полномочиями вплоть до Учредительного собрания. Программа правительства должна быть выработана им самим на основе программ, выставленных общественными организациями на Московском совещании.

Дальнейшее заседание отложено до 23 сентября.

«Рабочий путь» (24 сентября) пишет по поводу прошедшего заседания правительства:

«Соглашательская машина заработала. Зимний дворец, этот политический дом свиданий, полон гостей. Кого только нет здесь! Московские корниловцы и питерские савинковцы, корниловский «министр» Набоков и герой разоружения Церетели, заклятый враг Советов Кишкин и знаменитый локаутчик Коновалов, представители партии политических дезертиров (кадеты!) и кооператорские зубры из породы Беркенгейма, представители партии карательных экспедиций (с.-р.) и правые земцы вроде Душечкина, политические сводники из директории и известные толстосумы из «общественных деятелей», — вот они, достопримечательные гости.

С одной стороны — кадеты и промышленники. С другой стороны, оборонцы и кооператоры. Там — промышленники как опора и армия к.-д. Здесь — кооператоры как опора и армия оборонцев; ибо после того как оборонцы растеряли Советы, они должны были перейти на вторые позиции— к кооператорам…

Бедное «Демократическое совещание»! Бедные наивно-доверчивые делегаты! Могли ли они ожидать от своих вождей форменного предательства?»

Ю. А. Гомбарг (Ю. Идарский). Альбом «Карикатуры и гримасы революции». Первая серия из 10 рисунков

На Всероссийском демократическом совещании утверждается список членов Всероссийского Демократического Совета. Войтинский говорит несколько заключительных слов от имени президиума, где, между прочим, указывает, что глубокое внутреннее расхождение внутри демократии не изжито работами Совещания.

Дан от имени меньшевистской фракции оглашает обращение «к демократии всего мира» с призывом бороться за мир и призывает принять это воззвание без прений. Скрипник от имени большевиков предлагает или открыть дебаты по этому воззванию, или снять его с повестки и передать на рассмотрение будущего предпарламента. Ногин (также от имени большевиков) заявляет, что «нельзя кончить Демократическое совещание этим позорным актом», и предлагает устроить перерыв для обсуждения предложения Дана по фракциям.

После перерыва Рязанов от имени большевиков оглашает декларацию с критикой позиции Церетели, ставящего демократию в зависимость от буржуазного правительства. Устинов (от имени левых с.-р.) также оглашает декларацию, в которой указывает, что состав совещания недостаточно представляет трудовой народ, и созданный им предпарламент будет уклоняться в сторону буржуазии. Председатель от имени президиума предлагает принять следующую резолюцию:

«Всероссийское демократическое совещание подтверждает твердую волю всей демократии Россия бороться за осуществление великого лозунга: мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов… Эта воля Всероссийского демократического совещания должна быть выражена в манифесте к демократиям всего мира. Составление этого манифеста поручается президиуму нашего Совещания, дополненному представителями всех участвовавших в Совещании фракций».

Всеми голосами против одного плехановца собрание принимает это предложение, и Демократическое совещание закрывается.

В «Рабочем пути» (от 24 сентября) к закрытию Совещания опубликована статья Ленина «О героях подлога»:

«В Советах эсеры и меньшевики потеряли большинство. Поэтому им и пришлось пойти на подлог: нарушить свое обязательство созвать через три месяца новый съезд Советов, спрятаться от отчета перед теми, кто ЦИК Советов выбирал, подтасовать «демократическое» совещание…

Тайком протащить себе подмогу из сторонников «Единства» и «беспартийных» реакционеров — вот какова была цель Либерданов, Церетели, Чернова и Ко при подтасовке Совещания. Вот в чем их подлог. Вот в чем их бонапартизм, объединяющий их с бонапартистом Керенским. Обкрадыванье демократизма при лицемерном соблюдении внешности демократизма — вот в чем суть…

Керенского за дело хвалят кадеты. Он ведет их политику, он за спиной народа советуется с ними и с Родзянкой, он изобличен Черновым и другими в сообществе с Савинковым — другом Корнилова. Керенский — корниловец, рассорившийся с Корниловым случайно и продолжающий быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами. Это — факт, доказанный как разоблачениями Савинкова и «Дела народа», так и продолжающейся политической игрой, «министерской чехардой» Керенского с корниловцами под названием «торгово-промышленного класса».

Тайные сделки с корниловцами, тайное кумовство (через Терещенку и Ко) с империалистами «союзными», тайные оттяжки и саботирование Учредительного собрания, тайные обманы крестьян, чтобы услужить Родзянке, т. е. помещикам (удвоение хлебных цен) — вот чем занимается Керенский на деле. Вот его классовая политика. Вот в чем его бонапартизм…»

Серия открыток с портретами коммунистов и социалистов, выпущенная к первой годовщине Октябрьской революции. Худ. В. С. Сварог. В. И. Ленин

Про большевиков Ленин пишет:

«Большевики должны были уйти в виде протеста и для того, чтобы не поддаваться в ловушку отвлечения Совещанием народного внимания от серьезных вопросов. Большевики должны были оставить из 136 своих депутатов одного-трех для «службы связи», для телефонных сообщений о моменте прекращения гнусной болтовни и переходе к голосованию. Но большевики не должны были давать занять себя явными пустяками, явным обманом народа с явной целью притушить нарастающую революцию посредством игры в бирюльки.

Большевики должны были, в числе 99/100 своей делегации, идти на фабрики и в казармы; там было бы настоящее место делегатов, съехавшихся со всех концов России и после речи Зарудного увидавших всю бездну эсеровской и меньшевистской гнилости. Там, поближе к массам, следовало бы обсудить в сотнях и тысячах собраний и бесед уроки этого комедийного совещания, которое явно только давало оттяжку корниловцу-Керенскому, явно только облегчало ему новые варианты «министерской чехарды…»

История сделала с корниловщиной очень крутой поворот. Партия отстала от невероятно быстрого темпа истории на этом повороте. Партия дала себя завлечь, на время, в ловушку презренной говорильни. Надо было уделить этой говорильне одну сотую сил, а 99/100 отдать массам…

Атмосфера некоего увлечения «Совещанием» и обстановкой его складывалась, видимо, с разных сторон. Ошибкой было со стороны тов. Зиновьева писать про Коммуну так двусмысленно (по меньшей мере двусмысленно), что выходило, будто, победив в Питере, Коммуна может потерпеть поражение, как во Франции в 1871 г. Это абсолютно неверно. Победив в Питере, Коммуна победила бы и в России. Ошибкой было с его же стороны писать, что большевики сделали хорошо, предположив пропорциональный состав президиума в Петроградском Совете. Никогда ничего путного революционный пролетариат в Совете не сделает при таком пропорциональном допущении господ Церетели: допускать их — значит отнимать у себя возможность работы, значит губить советскую работу. Ошибкой было со стороны тов. Каменева говорить первую речь на Совещании в чисто «конституционном» духе, ставя смешной вопрос о доверии или «недоверии» к правительству. Если нельзя было на таком собрании сказать ту правду про корниловца-Керенского, которая уже сказана и в «Рабочем пути», и в московском «Социал-демократе», то почему бы не сослаться на них и закрепить перед массами, что Совещание не хочет слушать правды про корниловца-Керенского?..

Десять убежденных солдат или рабочих из отсталой фабрики стоят в тысячу раз больше, чем сотня подтасованных Либерданами делегатов от разных делегаций. Использование парламентаризма — особенно в революционные времена — состоит вовсе не в том, чтобы терять дорогое время на представителей гнилья, а в том, чтобы учить массы на примере гнилья».

«Известия» сообщают, что команда «Петропавловска» привлекает к суду «Биржевые ведомости», «День» и Петроградскую газету» за клевету по поводу самосудов.

«Рабочий путь» пишет: «На Обуховском заводе из 13 делегатов избрано 11 большевиков и 2 синдикалиста».