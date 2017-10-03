Москва, 3 октября, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение увеличить базовую ставку страховых взносов, которые уплачивают российские банки, участвующие в системе страхования вкладов. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба АСВ.

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Отныне банки, участвующие в системе страхования вкладов, будут отчислять в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) не 0,12% среднего остатка вкладов за квартал, а 0,15%.

Решение было принято на заседании совета директоров АСВ сегодня. Новое значение ставки начнёт действовать с первого квартала 2018 года.

Известно, что во втором квартале 2017 года в ФОСВ делали взносы 480 банков. Все они являются участниками системы страхования вкладов. В системе действует три вида ставок: «базовая», «дополнительная» и «повышенная дополнительная».

Чем больше разрыв между среднерыночной максимальной ставкой по вкладам и ставкой в конкретном банке, тем больше отчислений делает этот банк.

В период с апреля по июнь 2017 года кредитные организации внесли в ФОСВ 31,87 млрд рублей взносов. Из этой суммы 3,09 млрд рублей были перечислены по дополнительной или повышенной дополнительной ставке.

Предполагается, что решение послужит укреплению банковской системы и минимизирует риски.