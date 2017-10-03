Москва, 3 октября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») пригласил депутата Наталью Поклонскую («Единая Россия») стать членом партии «Родина».

ИА Красная Весна Антиматильда

"Чем бы ни разрешилась сегодняшняя ситуация вокруг «Матильды», двери партии «Родина» всегда открыты для Натальи Поклонской. В любом качестве!» — написал парламентарий в Facebook.

В партии, заверил Журавлев, «готовы на любой формат сотрудничества с ней по широкому кругу проблем сбережения и развития российской нации и русской культуры».

"Мы считаем отважную Наталью Поклонскую нашим соратником и единомышленником. Это принципиальная позиция партии», — написал депутат.

В то же время глава внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев сообщил, что предложения об отказе от мандата от Поклонской ему пока не поступали.

Вместе с тем ранее ряд СМИ сообщил о том, что депутату Госдумы от «Единой России», экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской было предложено сдать мандат из-за ситуации вокруг фильма «Матильда», якобы вопрос обсуждается о ее выдвижении на пост президента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает глупостями информацию о том, что с Поклонской обсуждается сдача мандата.