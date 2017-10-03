Киев, 3 октября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в целом утвердила правительственный законопроект о пенсионной реформе, принятие которого является ключевым условием для получения очередного транша финансовой помощи от Международного валютного фонда. Голосование состоялось сегодня, 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно этому законопроекту, требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию: с 1 января 2018 года — с 15 до 25 лет с последующим ежегодным его повышением на 1 год. Повышение будет продолжаться до 2028 года, когда страховой стаж установится на уровне 35 лет.

Если украинцу не удастся по достижению 60 лет получить необходимый размер страхового стажа, он может его доработать или же «купить», чтобы получить пенсию в возрасте от 60 до 63 лет.

Те граждане, которым не удалось накопить 15 лет страхового стажа, после 1 января 2019 года по достижении 65 лет могут рассчитывать на выплату социального пособия.

Также законопроект предусматривает отмену 15% налога на пенсии для работающих граждан.

Кроме того, с 1 октября повышается минимальный размер пенсий на Украине на $5,2 — до 1452 гривен ($54,38 по текущему курсу Нацбанка Украины).

За законопроект проголосовали 288 депутатов Рады при минимально требуемых 226.