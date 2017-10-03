Ярославль, 3 октября, 2017, 20:53 — ИА Регнум. В Ярославле мэрия оштрафовала подрядчика, который затянул ремонт улицы Терешковой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет об организации ООО «Капиталстрой».

City-yaroslavl.ru Ремонт улицы Терешковой

Ярославцы уже устали жаловаться на затянувшийся ремонт улицы Терешковой. Многие вообще сомневаются, что ему когда-нибудь придет конец: еще неделю назад по требованию мэра города все работы должны были закончиться, однако подрядчик не справился с поставленной задачей. Более того, по сей день из-за вялотекущего ремонта на улице Терешковой образуется огромная пробка. Как отмечают в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ», происходящее — следствие недисциплинированности организации.

Сегодня, 2 октября, комиссия «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» вышла на место и проверила ход ремонта.

«К подрядчику здесь были большие претензии, и уже мы применяем штрафные санкции, которые предусмотрены контрактом. Есть объективные причины, которые повлияли на ход ремонта, к примеру, проблема с поставкой инертных материалов. Но главной причиной отставания, конечно, явилась личная недисциплинированность подрядчика. Контракт закончился 29 сентября, сегодня 2 октября, а работы еще не закончены. Подрядчик планирует завершение ремонта к концу этой недели, включая выходные, при условии, что погодные условия не изменятся. В настоящее время здесь осталось сделать несколько съездов, нарисовать разметку и установить дорожные знаки», — говорит заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Дмитрий Грибанов.

Протяженность улицы Терешковой небольшая — 700 метров. Основные работы выполнены, уложено два слоя асфальта — выравнивающий и верхний. К качеству полотна претензий нет: по результатам лабораторных исследований получено положительное заключение. Специалисты отмечают, что сейчас необходимо завершить все асфальтовые работы, а установкой знаков можно заняться и в более холодное время года. Кроме штрафа, после сдачи работ подрядчик заплатит начисленные ему пени.

Контрактом предусмотрено гарантийное обязательство на 5 лет.

Напомним, сегодня в мэрии Ярославля проинформировали, что по состоянию на 2 октября в городе принята всего одна дорога, отремонтированная по программе агломерации.