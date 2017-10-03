Мэрия Ярославля выписала дорожному подрядчику миллионный штраф
Ярославль, 3 октября, 2017, 20:53 — ИА Регнум. В Ярославле мэрия оштрафовала подрядчика, который затянул ремонт улицы Терешковой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет об организации ООО «Капиталстрой».
Ярославцы уже устали жаловаться на затянувшийся ремонт улицы Терешковой. Многие вообще сомневаются, что ему когда-нибудь придет конец: еще неделю назад по требованию мэра города все работы должны были закончиться, однако подрядчик не справился с поставленной задачей. Более того, по сей день из-за вялотекущего ремонта на улице Терешковой образуется огромная пробка. Как отмечают в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ», происходящее — следствие недисциплинированности организации.
Сегодня, 2 октября, комиссия «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» вышла на место и проверила ход ремонта.
«К подрядчику здесь были большие претензии, и уже мы применяем штрафные санкции, которые предусмотрены контрактом. Есть объективные причины, которые повлияли на ход ремонта, к примеру, проблема с поставкой инертных материалов. Но главной причиной отставания, конечно, явилась личная недисциплинированность подрядчика. Контракт закончился 29 сентября, сегодня 2 октября, а работы еще не закончены. Подрядчик планирует завершение ремонта к концу этой недели, включая выходные, при условии, что погодные условия не изменятся. В настоящее время здесь осталось сделать несколько съездов, нарисовать разметку и установить дорожные знаки», — говорит заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Дмитрий Грибанов.
Протяженность улицы Терешковой небольшая — 700 метров. Основные работы выполнены, уложено два слоя асфальта — выравнивающий и верхний. К качеству полотна претензий нет: по результатам лабораторных исследований получено положительное заключение. Специалисты отмечают, что сейчас необходимо завершить все асфальтовые работы, а установкой знаков можно заняться и в более холодное время года. Кроме штрафа, после сдачи работ подрядчик заплатит начисленные ему пени.
Контрактом предусмотрено гарантийное обязательство на 5 лет.
Напомним, сегодня в мэрии Ярославля проинформировали, что по состоянию на 2 октября в городе принята всего одна дорога, отремонтированная по программе агломерации.