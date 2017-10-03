Москва, 3 октября, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце первого квартала 2018 года собирается закрыть пять из семи своих офисов на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что пять офисов ЕБРР — в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре будут закрыты. Останутся работать отделения ЕБРР в Москве и Санкт-Петербурге.

Причина закрытия большинства офисов ЕБРР в России проста — западные санкции. Летом 2014 года после того, как Запад ввёл первые санкции против России, ЕБРР заморозил инвестиции в новые проекты на территории России. С тех пор банк не осуществляет активных инвестиций в России.

На сегодняшний день объем инвестиционного портфеля банка в российские проекты превышает 3 млрд евро.