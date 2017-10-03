Москва, 3 октября, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Республики Дагестан вице-спикера Государственной думы РФ VI созыва, руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Одновременно Президент РФ отправил в отставку бывшего руководителя республики Рамазана Абдулатипова, который еще на прошлой неделе, 27 сентября, написал заявление с просьбой освободить его от должности руководителя республики. Причиной такого решения Рамазан Абдулатипов назвал свой возраст — ему исполнился 71 год.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Владимиром Васильевым

«Решение о назначении временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, принятое президентом Владимиром Путиным, направлено на решение задач по социально-экономическому развитию Республики, обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Владимир Абдуалиевич — профессионал с огромным опытом, который позволит решить эти задачи. Он работал заместителем министра внутренних дел, долгое время был председателем комитета Государственной думы по безопасности, возглавлял крупнейшую фракцию нижней палаты парламента. Мы всегда готовы подставить ему свое плечо», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Что касается кандидатуры будущего главы фракции, то это вопрос, который будет обсуждаться и с президентом Владимиром Владимировичем Путиным как основателем партии, и с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Также будут проведены консультации внутри самой фракции. Говорить сейчас о кандидатуре преждевременно, а депутаты работают в регионах», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отметил, что Дагестан является «одним из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе», президент подчеркнул, что в субъекте еще множество нерешенных проблем.

«Многое делается, кое-что меняется к лучшему, но количество проблем, к сожалению, еще очень велико. Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня», — заявил глава государства.

Он отметил, что за год, в течение которого Владимиру Васильеву предстоит исполнять обязанности главы Дагестана, ему предстоит познакомиться с делами, применив весь опыт, накопленный за годы работы в Министерстве внутренних дел и Государственной думе.

«Дальше многое будет зависеть от Вас и от того, что произойдет за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан — это многонациональная республика, в лице депутатов госсовета Дагестана», — подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь Владимир Васильев отметил, что считает за честь получить такое предложение от президента РФ. Напомнив, что когда-то в непростые времена ему уже приходилось работать в Дагестане, он пообещал, что в своей работе будет опираться на местные кадры — «на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана», который он знает «не понаслышке».

«Я представляю, насколько непростая стоит задача, но я сделаю всё, чтобы Вы не пожалели об этом. Самое главное — чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше», — отметил Владимир Васильев.

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